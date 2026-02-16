Menu Rechercher
Montpellier : Becir Omeragic rejoint Bâle

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bećir Omeragić @Maxppp

Arrivé à Montpellier en 2023, Becir Omeragic a performé à Montpellier. Resté l’été dernier malgré la descente du MHSC en Ligue 2, le défenseur suisse de 24 ans était même capitaine du club cette saison. Finalement, le natif de Genève n’a pas terminé la saison dans l’Hérault et s’est engagé du côté du FC Bâle comme l’a annoncé officiellement le club ce lundi :

MHSC
𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 Bećir 🧡
Bećir Omeragic rejoint le FC Bâle🇨🇭

Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière !
#PailladinUnJourPailladinToujours
Voir sur X

«Becir Omeragic a été transféré avec effet immédiat et définitivement du HSC Montpellier au FC Bâle 1893. Le défenseur central polyvalent a signé un contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’à l’été 2029.»

Ligue 2
Montpellier
Bâle
Bećir Omeragić

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
Bâle Logo Bâle
Bećir Omeragić Bećir Omeragić
