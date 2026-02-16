Montpellier : Becir Omeragic rejoint Bâle

Arrivé à Montpellier en 2023, Becir Omeragic a performé à Montpellier. Resté l’été dernier malgré la descente du MHSC en Ligue 2, le défenseur suisse de 24 ans était même capitaine du club cette saison. Finalement, le natif de Genève n’a pas terminé la saison dans l’Hérault et s’est engagé du côté du FC Bâle comme l’a annoncé officiellement le club ce lundi :

«Becir Omeragic a été transféré avec effet immédiat et définitivement du HSC Montpellier au FC Bâle 1893. Le défenseur central polyvalent a signé un contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’à l’été 2029.»