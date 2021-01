L'OL accélère sur le dossier Islam Slimani

La suite après cette publicité

Islam Slimani va-t-il signer à l'OL ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, l'attaquant international algérien n'a jamais été aussi proche de rejoindre la cité rhodanienne. Il faut dire que l'ancien Monégasque et l'actuel leader de Ligue 1 se tournent autour depuis plusieurs mois. Dès le mois d'août dernier, Juninho, qui apprécie tout particulièrement le joueur, a déjà tenté de le faire venir entre Saône et Rhône. Mais la situation contractuelle du joueur à Leicester et l'embouteillage offensif à l'OL n'ont pas permis aux différentes parties d'aller plus loin que la simple prise d'informations.

Depuis, l'intérêt n'a jamais faibli même si le directeur sportif de l'OL avait d'autres chats à fouetter. Fin décembre, nous vous indiquions en exclusivité que Juninho n'avait pas renoncé à recruter Islam Slimani, notamment en cas de départ de Memphis Depay. Mais si l'attaquant néerlandais est parti pour rester à Lyon, ce n'est pas le cas de Moussa Dembélé en route pour l'Atlético de Madrid. L'ancien attaquant du Celtic Glasgow proche de rallier l'Espagne, l'OL doit le remplacer et s'est tourné naturellement vers Slimani.

Islam Slimani très intéressé par l'OL

Le Fennec, toujours sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2021, n'a plus aucun avenir chez les Foxes et n'a joué que 20 minutes depuis son retour de prêt l'été dernier. Le club anglais est prêt à le laisser partir libre en cas de proposition concrète d'un club. Ce qui est le cas avec l'OL qui n'aura donc pas à débourser le moindre centime pour l'accueillir. Selon nos informations, Islam Slimani (32 ans) est emballé à l'idée de rejoindre Lyon. Rejoindre l'actuel leader de Ligue 1 serait un superbe challenge pour un joueur qui ne dispose aujourd'hui que d'offres émanant du Moyen-Orient.

L'ancien Monégasque est prêt à consentir quelques efforts pour rejoindre Lyon, mais n'entend pas venir faire du tourisme. Selon une source proche du joueur, Slimani ne veut pas venir faire une pige de 6 mois, mais souhaite au moins un contrat de 18 mois. Aux dernières nouvelles, les discussions avancent bien, mais rien n'est encore fait. Un transfert bien évidemment tributaire de l'opération Moussa Dembélé à l'Atlético....