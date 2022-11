L'Allemagne se fait détruire après sa défaite contre le Japon, le prix indécent réclamé pour acheter Manchester United

La suite après cette publicité

Une «catastrophe» pour l'Allemagne !

Après l'Argentine, c'est au tour d'une autre grosse nation de trébucher. L'Allemagne faisait son entrée en lice dans la compétition hier face au Japon, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu ! Et oui, c'était la surprise de la journée, la Nationalmannschaft est tombée contre le Japon ! Une défaite 2-1 qui ne passe vraiment dans les journaux du pays. Pour Kicker, c'est « un mauvais départ » , après « un signe fort » de protestation. Interdit de pouvoir porter le brassard «One Love», les Allemands ont mis leur main devant la bouche comme pour montrer qu'on les empêchait de parler. Et c'est aussi ce que reproche le journal BZ ! « Vous comme ça, nous comme ça », titre le quotidien en montrant des supporters allemands qui se cachaient les yeux, comme pour éviter de voir cette terrible défaite ! Le célèbre journal Bild y va aussi de sa petite critique et évoque une « catastrophe sur le terrain »... « Merde », titre même le média allemand.

Vente record pour Manchester United ?

La vente de Manchester United c'est l'un des gros sujets du moment ! Et ce jeudi, le Daily Mirror nous rapporte le prix réclamé par les actuels propriétaires, la famille Glazer. Et selon le quotidien anglais, c'est un chiffre totalement fou puisque les Glazers demanderaient pas moins de 8 Mds £, soit plus de 9 Mds € ! Pour rappel, Chelsea, qui détient le record mondial pour le prix d'une équipe de sport, a été racheté pour environ la moitié de cette somme ! Le chiffre semble donc un peu surestimé... Mais ce n'est pas ce qui va empêcher les candidats de s'intéresser à la vente ! C'est le cas de Jim Ratcliffe, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice. Selon The Daily Telegraph, il a déclaré son intérêt pour le rachat de United ! Mais il redoute que le prix ne dépasse les 5 Mds £, et vu la demande des Glazers c'est fort possible ! D'ailleurs, un autre célèbre candidat fait parler outre-Manche, c'est David Beckham ! Véritable légende du club, l'actuel propriétaire de l'Inter Miami en MLS est « ouvert aux discussions pour racheter Manchester United », affirme le Financial Times. En réalité il ne dispose pas des fonds pour s'offrir lui-même le club mancunien mais il compte discuter avec des potentiels racheteurs... Affaire à suivre.

Le carton historique de l'Espagne

L'Espagne n'a pas manqué son entrée en scène et c'est le moins que l'on puisse dire. Si vous êtes passés à côté, sachez que la Roja a littéralement écrasé le Costa Rica 7-0 ! Une démonstration comme on en voit rarement et qui fait « rêver » le journal AS. Forcément cela fait la Une de tous les journaux espagnols comme avec Marca qui évoque une « Espagne brutale » et un début de Coupe du monde « brillant » ! Globalement, toute la presse du pays est dithyrambique ! « Olé olé » peut-on lire en couverture de Sport par exemple. Estadio Deportivo y va de son compliment et explique avoir vu une « Roja pure » pour ce premier match du Mondial... Alors que du côté de Mundo Deportivo, c'est plutôt le côté « mécanique » qui a marqué les esprits !