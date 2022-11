Manchester United veut lâcher une fortune pour Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo inquiète le Portugal

La suite après cette publicité

Manchester United veut tenter le coup avec Mbappé

Le départ inéluctable de Cristiano Ronaldo de Manchester United oblige le club anglais à réagir. Et hier soir, la presse du pays a lâché une énorme bombe ! Selon le Daily Mirror qui placarde sur sa Une ce matin, les Red Devils vont se jeter à l'assaut de Kylian Mbappé cet hiver. La publication anglaise assure qu'Erik ten Hag et Manchester United ont fait de Kylian Mbappé une cible potentielle pour remplacer Cristiano Ronaldo. Les Mancuniens ont la puissance financière pour lui offrir un salaire hebdomadaire d'environ 572 000 euros (le même salaire que CR7) ainsi que diverses primes pour le motiver à signer tout en payant un transfert de plus de 171 M€ à Paris. Mais difficile d'imaginer le PSG le laisser filer, encore moins à ce prix-là. Le joueur, qui a eu des envies de départ récemment, ne semble pas donner sa priorité à MU. Mais les Anglais espèrent le convaincre. Cette information fait le tour des tabloïds du pays comme le Daily Star ou encore le Daily Express. Bref, Manchester United va s'activer pour trouver un remplaçant au Portugais et Mbappé fait partie des pistes potentielles comme Victor Osimhen de Naples.

Le Portugal est inquiet pour Ronaldo

Au Portugal, la polémique Cristiano Ronaldo continue de prendre de l'ampleur. Alors que l'attaquant aux cinq Ballons d'Or a détruit Manchester United dans une interview choc, cela pourrait avoir des répercussions sur la sélection portugaise. C'est que craint la presse du pays ce matin, notamment avec l'accueil glacial entre lui et Bruno Fernandes, comme on vous l'a expliqué hier dans le JT. Mais comme l'écrit Record sur sa Une, « les polémiques autour de la superstar du pays inquiète la sélection. » Pour O Jogo, « Erik Ten Hag raye CR7 de Manchester ». La cohabitation entre les deux hommes n'est plus possible, le Néerlandais ne comptera plus sur lui. Même son de cloche en Espagne où Sport indique que « le monde s'embrouille avec Cristiano, sa polémique avec United assombrit l'atmosphère de l'équipe nationale portugaise. » L'attaquant est donc attendu au tournant pendant cette Coupe du Monde.

L'Espagne veut y croire

De l'autre côté des Pyrénées, la Roja se prépare tranquillement à son premier match de la Coupe du Monde avec un match amical contre la Jordanie demain. Mais surtout la Roja a de grandes ambitions et comme le placarde AS ce matin sur sa Une : « Nous pouvons le faire » ! « Le coup d'envoi de la Coupe du monde est donné pour la Roja. Koke a même déclaré : Les Coupes du Monde sont gagnées par des groupes et c'est ce que nous sommes. » De son côté, Mundo Deportivo fait sa Une sur un joueur du FC Barcelone Pedri qui sera de la partie au Qatar et le milieu de terrain se veut ambitieux pour sa sélection : « Et pourquoi pas », se demande-t-il. La jeune star du Barça rêve de remporter la Coupe du monde : « Nous pouvons gagner le titre, nous allons tout donner. » De son côté, Sport met en avant « l'arme fatale » Ansu Fati qui aura un vrai rôle à jouer dans cette équipe et devra faire la différence, c'est tout un pays qui compte sur lui.