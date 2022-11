Man Utd : la folle rumeur Kylian Mbappé

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce est de plus en plus proche. L'interview donnée par le Portugais dimanche à Piers Morgan a visiblement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les pensionnaires d'Old Trafford, qui veulent un voire deux attaquants lors des prochains mercatos, auraient une cible XXL en tête. C'est en tout cas ce qu'affirme le Mirror. La publication anglaise assure qu'Erik ten Hag et Manchester United ont fait de Kylian Mbappé une cible potentielle pour remplacer Cristiano Ronaldo.

Les Mancuniens ont la puissance financière pour lui offrir un salaire hebdomadaire d'environ 572 000 euros (le même salaire que CR7, ndlr) ainsi que diverses primes pour le motiver à signer tout en payant un transfert de plus de 171 millions d'euros à Paris. Mais difficile d'imaginer le PSG le laisser filer, encore moins à ce prix-là. Le joueur, qui a eu des envies de départ récemment, ne semble pas donner sa priorité à MU. Mais les Anglais espèrent le convaincre. Une information à prendre malgré tout avec des pincettes, d'autant que Victor Osimhen (Naples) paraît être le joueur ciblé pour remplacer CR7.