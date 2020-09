PSG : Thomas Tuchel fait un point sur le groupe avant l'OM

Le PSG s'est présenté face à Lens avec un groupe très amoindri. Résultat, le champion de France a perdu 1-0 avec de jeunes joueurs sans expérience sur le terrain. Face à l'OM il faudra rectifier le tir (match à suivre en live commenté sur notre site dimanche soir) et cela tombe bien car d'après Thomas Tuchel, présent en conférence de presse, il y a pas mal de retours.

«Keylor, Di Maria, Neymar, Paredes et Florenzi seront là à l'entraînement. Marquinhos, Icardi et Kylian (Mbappé) ne sont pas là. Les autres (ceux qui font leur retour, ndlr), il faut attendre de savoir si on les prend dans le groupe. Eux veulent jouer mais on verra après l'entraînement. Ce n'est pas nécessaire d’attendre pour leur reprise, que ça soit trop long mais il ne faut pas non plus qu’il y ait trop de risques.» Le PSG devait avoir un autre visage demain au Parc des Princes.