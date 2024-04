Le RC Lens a signé sa première recrue estivale !

Le RC Lens tient déjà sa première recrue estivale. Si Brice Samba est aujourd’hui le titulaire indiscutable au poste de gardien de but, les dirigeants artésiens préparent l’avenir, notamment en cas de départ de l’international tricolore. Dans cette optique, l’actuel sixième de Ligue 1 a d’ores et déjà trouvé le profil idoine.

Selon les dernières informations de la presse belge, que nous sommes en mesure de confirmer, Hervé Koffi a en effet signé en faveur des Sang et Or. Aujourd’hui sous les couleurs de Charleroi en Jupiler Pro League, le dernier rempart de 27 ans, passé par Mouscron et Lille, s’est ainsi engagé pour quatre saisons avec la formation nordiste lors de la dernière trêve internationale.

Une opération qui va coûter, d’après nos indiscrétions, 2,5 millions d’euros au club nordiste. International burkinabé (54 sélections), le droitier d’1m86 arrive dans la peau d’un numéro 1 bis, juste derrière Brice Samba. Précisons, à ce titre, que la signature effective du natif de Bobo-Dioulasso aura lieu le 1er juillet prochain.

Avec ce nouveau renfort, le RC Lens sécurise donc un peu plus ce secteur, qui plus est si Brice Samba venait à quitter le nord de la France. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens actuels en Belgique, Hervé Koffi, auteur de 9 clean sheets cette saison, aura, quoi qu’il en soit, à coeur de briller pour son retour en Ligue 1 après son départ de Lille en juillet 2021. Cette fois-ci, le joueur formé au Rahimo FC devra briller au sein du club rival…