PSG : la prolongation de Gianluigi Donnarumma est au point mort !

Titulaire indiscutable depuis son arrivée dans la capitale française, Gianluigi Donnarumma (25 ans) vit un début d’exercice 2024-2025 bien plus chaotique. Coupable de quelques prestations décevantes et trop souvent critiqué pour son jeu au pied et/ou son manque d’autorité dans les airs, le dernier rempart du Paris Saint-Germain a finalement vu Matvey Safonov, recruté cet été, remettre en cause son statut, jusqu’alors indiscuté, de numéro 1 dans les cages franciliennes. Largement assumée par Luis Enrique, cette nouvelle concurrence pourrait toutefois ne pas rester sans conséquence…

En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, les négociations autour d’une prolongation de contrat de l’international italien (70 sélections), actuellement lié aux champions de France en titre jusqu’en juin 2026, sont désormais en stand-by après la proposition qui avait été faite il y a quelques mois. Comment alors expliquer un tel coup de frein ? D’après nos confrères, les dirigeants parisiens estiment aujourd’hui que l’augmentation de salaire annuel comprise dans son contrat actuel n’est pas en phase avec les performances du Transalpin (5 buts encaissés sur les 7 dernières frappes cadrées).

Donnarumma sur le départ ?

Dès lors, les hautes sphères franciliennes ne comptent pas augmenter les revenus de l’ancien Milanais, qui tutoie à l’heure actuelle les 1M€ brut mensuel. Autre point de blocage ? La situation sportive du natif de Castellammare di Stabia. Dès lors, Luis Enrique - qui a décidé de lui mettre Matvey Safonov dans les pieds et qui est désormais tenté de faire jouer Arnau Tenas - va devoir clarifier ses intentions au sujet du droitier d’1m96.

Si les choix à venir du technicien espagnol vont donc être scrutés de près, les performances de l’intéressé seront également décisives pour son avenir au PSG. En Italie, on s’inquiète, quoi qu’il en soit, pour le capitaine de la Nazionale. Ce jeudi, le Corriere dello Sport évoquait, à ce titre, l’affront de Luis Enrique envers son portier et cette confiance brisée qui pourrait pousser Gianluigi Donnarumma à s’en aller l’été prochain…