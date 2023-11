L’Arabie saoudite veut s’offrir deux énormes stars de Premier League, la Juventus s’attaque à un cadre du PSG

L’Arabie saoudite veut Salah et Haaland

En Angleterre, les journaux du pays tremblent pour les stars de Premier League ! En effet, comme le placarde le Daily Express ce matin : «Les Saoudiens visent les étoiles. La nouvelle Premier League se bat pour garder les talents du box-office.» Car comme le rapporte le tabloïd, des clubs de Saudi Pro League veulent recruter Mohamed Salah, déjà très courtisé l’été dernier, et Erling Haaland ! Et c’est notamment Al-Ittihad qui devrait revenir à la charge pour l’Égyptien. Si ce sera plus compliqué de déloger le Norvégien de Manchester City, le pillage de la Premier League par l’Arabie saoudite, après un dernier mercato estival dantesque, inquiète grandement la Premier League ! Le Daily Mirror rit jaune ce matin et fait dans le jeu de mot sur sa couverture : «buy buy football», pour dire que le football s’achète et surtout, on lui dit au revoir ! «La Saudi Pro League s’attaque à la Premier League et veut changer le visage du beau jeu. Salah et Haaland sont les premières cibles», rapporte le tabloïd. Le pays du Golfe a évidemment les moyens d’attirer des stars comme Salah et Haaland, mais reste à savoir si les deux joueurs veulent déjà s’exiler hors d’Europe ! Rien n’est moins sûr…

La Juventus pense à Fabian Ruiz

En Italie, la Juventus prépare son mercato hivernal ! La Vieille Dame est à la recherche d’un milieu de terrain et a ciblé Fabian Ruiz du PSG comme l’annonce Tuttosport sur sa Une ! «La Juventus a les yeux en direction de Fabian Ruiz», écrit le quotidien turinois. Le milieu de terrain espagnol ne traverse pas la meilleure période de sa carrière au Paris Saint-Germain et est notamment lié à Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juve, qui a eu le mérite de le recruter en provenance du Betis et de l’emmener en Serie A à Naples à l’été 2018. Ses agents ont été aperçus dans les rues de Turin ces dernières heures. Le journal parle d’une «visite de courtoisie», mais n’exclut pas qu’il puisse y avoir aussi un intérêt sur le mercato étant donné les «bonnes relations» entre les parties. La valorisation de Fabian Ruiz se situe autour de 25-30 M€, mais la Juve pourrait tenter de demander un prêt avec obligation d’achat sous certaines conditions. Le salaire à couvrir serait de 5 M€ par saison. Affaire à suivre…

En France, l’attraction de cette fenêtre internationale en équipe de France, c’est Warren Zaïre-Emery ! Le milieu de terrain des Bleus et du PSG fait la Une de L’Équipe qui placarde que c’est «un rêve bien réel. À 17 ans et 8 mois, Warren Zaïre-Emery devrait décrocher demain sa première sélection avec les Bleus. Une précocité rare.» Et le titi parisien bluffe tout le monde car dans ses pages intérieures, Le Parisien estime que «Zaïre-Emery réussit son premier oral» après sa conférence de presse d’hier. Pour Le Progrès, le milieu a «une aisance à toute épreuve» Bref, Zaïre-Emery impressionne tout le monde.