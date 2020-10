Bouna Sarr dévoile les coulisses de son surprenant transfert au Bayern Munich

Le transfert de Bouna Sarr aura probablement été l'un des deals les plus surprenants de ce mercato estival. Le Bayern Munich, qui s'est par ailleurs aussi offert Eric Maxim Choupo-Moting dans le cadre d'une opération encore plus étonnante, a mis 10 millions d'euros sur la table pour recruter le latéral droit phocéen âgé de 28 ans. Il devrait, dans un premier temps du moins, être la doublure de Pavard sur le côté droit de la défense bavaroise.

La suite après cette publicité

Invité dans l'émission Top of the Foot de RMC Sport, la nouvelle recrue du champion d'Allemagne et d'Europe en titre est revenue sur cet épisode. « En fait, j'ai appris leur intérêt de la part de mon agent Patrick Mendy. Avant même que l’opération ne se réalise, c’était une fierté d’être dans le viseur de ce club. On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil. Ils voulaient un joueur qui puisse attaquer, qui puisse leur apporter un plus offensivement », a d'abord lancé le joueur.

Flick a parlé à Sarr

« On a joué contre eux amical en présaison. Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach (Hansi Flick) avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Et après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout », a ajouté l'ancien du FC Metz.

Il a ensuite confié avoir eu des garanties concernant son temps de jeu : « on m'a expliqué qu'on ne me faisait pas venir ici pour rien, que l'oncomptait sur moi. Le Bayern a un groupe assez restreint, plus qu'à l'OM ou d'autres clubs. Il y aura beaucoup de turnover, la plupart des joueurs ici jouent. Ce sera à moi de donner le maximum pour m'imposer ». C'est tout ce qu'on lui souhaite !