Bayern : Thomas Tuchel voulait se débarrasser de Joshua Kimmich dès l’été dernier

Les relations entre Joshua Kimmich et son entraîneur Thomas Tuchel ne sont pas saines. Le week-end dernier, l’entraîneur allemand a décidé de sortir le milieu de terrain bavarois dès la 63e durant le désastre à Bochum (3-2). Une décision que le joueur aux 372 matchs avec le Bayern Munich a eu du mal à digérer. Selon Bild, l’ancien entraîneur de Chelsea et du PSG n’a jamais réellement compté sur Joshua Kimmich cette saison. Il a même proposé sa vente l’été dernier.

L’objectif de Thomas Tuchel était, avec le départ de Joshua Kimmich et de Leon Goretzka, de faire de la place à un nouveau 6. Les négociations n’ayant pas abouti avec Fulham pour Joao Palhinha (28 ans), le Bayern a gardé ses deux milieux de terrain allemands. Désormais, avec le départ de Thomas Tuchel, les négociations de contrat de Joshua Kimmich vont pouvoir reprendre. Celui qui était considéré comme le « capitaine du futur » n’a plus qu’un an (2025).