Lorient-Lille : la réaction à chaud de Jocelyn Gourvennec

Battu à Lorient au terme d'un match décevant (1-2), le LOSC a subi sa deuxième défaite de la saison et ne compte que cinq points pris en cinq journées. Un bilan inquiétant pour Jocelyn Gourvennec, le technicien du club nordiste, qui s'est expliqué après ce nouveau revers au micro de Prime Video.

«Ce soir, on n’a pas répondu présent. On a été battus dans l’engagement par Lorient. On aurait pu prendre 1 point, je ne pense pas qu’on aurait pu gagner. Même si on a corrigé en deuxième mi-temps, on a eu une première période où c’était très difficile. Quand on perd un match on peut toujours tout remettre en question, les choix, la compo… Mais on n’a pas répondu présent sur le terrain, on ne peut pas prétendre à mieux en faisant des matchs pas suffisamment maîtrisés (...) C’est toujours difficile pour une équipe championne en titre d’enchaîner la saison d’après.»