Real Madrid : Eduardo Camavinga évoque sa progression depuis son arrivée

Interviewé par France Football, le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga a évoqué sa progression au sein du club madrilène. Le Français de 19 ans, qui est arrivé dans la capitale espagnole l’été dernier en provenance du Stade Rennais, se sent bien au Real et estime que cela lui a déjà permis de beaucoup progresser, notamment sur le plan physique.

« Est-ce que ça vous transforme, huit mois au Real ? Ouais, quand je me vois torse nu dans des vidéos, je me rends compte que j'ai pris. Ah, c'est le plus grand club du monde, hein ! Ce n'est pas rien. Tout va plus vite sur le terrain, dans ton développement, partout... Mais c'est comme tous les jobs, en fait : si tu es dans un top environnement et qu'en plus tu t'y sens comme à la maison, tu évolues rapidement», a déclaré Camavinga, qui est engagé avec les Merengues jusqu'en juin 2027. Cette saison, l'international tricolore a disputé 37 matches avec le Real, inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.