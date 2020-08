Brescia : un duel AC Milan - Inter pour Sandro Tonali

Auteur d’une saison plutôt intéressante, ce malgré la relégation en Serie B de son club actuel Brescia, le milieu de terrain défensif Sandro Tonali (20 ans) attise les convoitises de plusieurs grands noms européens, dont deux italiens et pas des moindres. Selon Sky Sport Italia, si l’Inter suit les traces de ce jeune milieu depuis plusieurs mois, son plus fidèle rival l’AC Milan serait lui aussi venu aux renseignements et serait même bien décidé à s’en attacher les services.

Si le club rossonero souhaite partir sur un prêt onéreux avec une option d’achat non-obligatoire, les dirigeants de Brescia réclameraient l’obligation d’achat à l’issue de la prochaine saison. Si l’AC Milan désire réellement ce joueur, l’offre de Brescia pourrait tout de même les convaincre, d’autant plus que son voisin intériste n’est pas bien loin.