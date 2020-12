Liverpool : Jürgen Klopp veut à tout prix voir Wijnaldum prolonger

Longtemps courtisé par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum est finalement resté à Liverpool pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Aujourd’hui encore, l’international néerlandais paraît indispensable aux yeux du technicien allemand qui l’a déjà aligné à 20 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Mais ce dernier n’est pas dupe et est au courant que le contrat de son joueur prendra fin à l’issue de la saison. Selon les dires d'Eurosport, le coach des Reds aurait demandé à sa hiérarchie de tenter une dernière fois de convenir d’une prolongation de contrat avec le milieu formé à Feyenoord.

D’autant que le joueur sera autorisé dès le 1er janvier à discuter avec qui bon lui semble en vue d’un transfert. Klopp souhaiterait à tout prix le conserver pour ne pas acheter un autre joueur et selon les dires du média, le directeur sportif Michael Edwards aurait déjà tenté de convenir à un accord avec le joueur. Le Néerlandais ne se serait toutefois pas entendu avec ce dernier et se laisserait deux semaines pour recevoir une ultime offre plus convaincante. Dans le cas contraire, Ronald Koeman pourrait rapidement en faire sa priorité.