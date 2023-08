Mercato OL : Matthieu Louis-Jean se penche sur Kevin Denkey !

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette… et le néant. L’attaque de l’OL se résume plus ou moins au deuxième meilleur buteur de L1. Depuis le départ de Moussa Dembelé, Lyon n’a guère de solution en cas de défaillance de sa star offensive puisque Karl Toko-Ekambi est en instance de départ et que Tino Kadewere n’est lui aussi plus en odeur de sainteté sur les bords du Rhône. Une problématique qui pourrait arriver bien vite puisque Alexandre Lacazette est incertain face à Strasbourg en raison d’un adducteur douloureux.

Une situation qui pourrait contraindre le coach tricolore à aligner une fois de plus en attaque un Amin Sarr fantomatique lors des matches amicaux et bien loin de ce que l’on doit attendre d’un n°9 à l’OL. Bien conscient de cette situation et avec toujours l’ombre de la DNCG qui plane au-dessus du club rhodanien, Matthieu Louis-Jean, le boss du recrutement de l’OL doit se creuser les méninges pour tenter de renforcer à moindre coût son équipe.

Selon nos informations, l’une de ces pistes mène à Kevin Denkey. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais l’attaquant international togolais de 22 ans est une vieille connaissance du championnat de France puisqu’il a évolué durant 4 saisons en France, disputant même 27 matches de Ligue 1 avec le Nîmes Olympique pour 4 buts marqués. Parti tenter sa chance en Jupiler League du côté du Cercle Bruges, Denkey, qui est plutôt un vrai neuf capable de dépanner sur les côtés, s’est révélé aux yeux du grand public l’an passé en marquant 11 buts et délivrant 8 passes décisives. Après Antwerp-Cercle, Toby Alderweireld, qui a connu le très haut niveau à Tottenham, ne tarissait pas d’éloges vis-à-vis du buteur togolais. «Vous ne trouverez pas beaucoup de joueurs plus forts en Angleterre. C’est une bête», avait notamment expliqué l’ancien défenseur central international belge.

Disposant encore d’une belle marge de progression, le natif de Lomé a déjà marqué un but depuis le début de saison de Jupiler League. A Bruges, on se dit très heureux de ses performances et on ne souhaite bien évidemment pas le voir partir dès cet été d’autant qu’il vient de prolonger son bail à Bruges jusqu’en juin 2026. Néanmoins, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pourrait venir chambouler les plans du droitier qui pourrait voir là une belle opportunité de revenir en France par la grande porte. Reste à savoir si l’OL passera à l’action et surtout comment le club rhodanien pourra financer l’arrivée d’un joueur que Bruges ne laissera pas partir facilement.