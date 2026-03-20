Lens - Angers : les compositions officielles

Lens reçois Angers ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite contre Lorient la semaine dernière (2-1), les hommes de Pierre Sage veulent relever la tête pour prendre confiance dans ce sprint final et mettre la pression sur le PSG. De son côté, Angers a connu quatre défaites sur ses cinq derniers matches et voudra s’imposer pour faire un grand pas vers le maintien.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien français a aligné son 3-4-3 classique avec une attaque composée de Thauvin, Édouard et Sotoca. Sangaré est titulaire dans l’entrejeu avec Thomasson accompagné des pistons Udol et Abdulhamid. Du côté d’Angers, Machine est placé en pointe devant Belkhdim, Mouton et Sbaï.

Les compositions officielles :

Lens :

Angers :