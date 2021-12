BL : Stevan Jovetic offre le nul au Hertha à Stuttgart

Match de la peur entre Stuttgart (15e) et le Hertha Berlin (14e), du côté de la Mercedes-Benz Arena, pour le compte de la 14e journée de Bundesliga. Sur la lancée de sa victoire contre Mayence, le VfB a parfaitement entamé cette rencontre, grâce à l'Egyptien Omar Marmoush, parti de son camp et buteur de sang-froid face au portier berlinois (1-0, 15e). Dans la foulée, Philipp Förster a profité d'une défense du Hertha sur le recul pour remonter le terrain et doubler la mise d'un tir précis du pied gauche (2-0, 19e). La réaction du Hertha est arrivée peu après la demi-heure de jeu.

Ishak Belfodil s'est d'abord vu refuser un but du pied droit, pour un hors jeu de Vladimir Darida, coupable, selon les assistants vidéo, d'avoir gêné le gardien de Stuttgart (34e). Finalement, c'est Stevan Jovetic qui a réduit l'écart, d'un tir enroulé du pied droit qui a atterri dans la lucarne (2-1, 40e). Le Monténégrin a ensuite profité d'une passe sublime de Belfodil pour s'offrir un doublé et égaliser (2-2, 76e). Le tableau d'affichage n'a plus bougé, du coup le classement non plus.

Le classement de Bundesliga

Le premier but de Stevan Jovetic