L’OM se dirige vers un record d’abonnés pour la saison à venir !

Une fois n’est pas coutume, l’ambiance sera électrique à l’Orange Vélodrome ! Alors que la campagne d’abonnement pour l’édition 2023-2024 a ouvert ses portes début juin, les places se vendent comme des petits pains et l’Olympique de Marseille. D’après les informations rapportées par La Provence, les abonnements en tribunes Jean-Bouin et Ganay affichent déjà complets.

Or, le quotidien régional précise que seules les places en virages sont encore disponibles et que “les amoureux de l’OM ont jusqu’à dimanche, jour de clôture, pour s’offrir le précieux sésame”. De toute évidence, le club phocéen se dirige tout droit vers un nouveau record et devrait atteindre les 48 000 abonnés pour la saison à venir !

