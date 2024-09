Juve : Thiago Motta ferme la porte à un retour de Rabiot

Toujours à la recherche d’un projet après son départ libre de la Juventus Turin, Adrien Rabiot (29 ans) pourrait-il faire son retour au sein du club turinois ? Présent en conférence de presse avant le déplacement des siens sur la pelouse d’Empoli, Thiago Motta a tenu à mettre les choses au clair.

«Il ne m’a pas appelé, je l’aime en tant que garçon et joueur mais il a pris un chemin différent et je lui souhaite d’être heureux en trouvant une équipe où il pourra exprimer son talent». Le message est passé et l’international français va lui rapidement devoir statuer sur son futur…