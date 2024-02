Cesc Fàbregas se voit bien entraîner le Barça

Cesc Fàbregas (36 ans) a raccroché ses crampons à la fin de l’année dernière après une ultime expérience dans le club italien de Côme (Serie B). Désormais entraîneur dans l’équipe réserve du même club, le Catalan effectue ses premiers pas comme coach. Interrogé sur la succession de Xavi sur le banc du Barça sur les ondes de Catalunya Ràdio, Cesc Fàbregas n’a pas fermé la porte à son ancien club : « En fin de compte, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir. Je pense que je dois d’abord grandir, prendre des marques… C’est pour cela que je suis heureux là où je suis, parce que je n’ai pas trop de pression. (…) Tout passe par des périodes, le football change, les dynamiques changent et petit à petit il faut essayer de découvrir son vrai niveau en tant qu’entraîneur parce qu’au bout du compte, on peut vous juger, on peut vous dire que vous êtes très bon, que vous aimez la façon dont votre équipe joue, ou pas, mais à la fin c’est le travail que vous faites jour après jour. »

Un autre nom émerge depuis quelques semaines, celui de Thiago Motta (41 ans), qui a également été formé à Barcelone. Pour l’entraîneur de la deuxième équipe de Côme, l’Italien a des qualités, mais est septique sur sa possibilité d’entraîner le Barça : « Il fait très bien les choses, ses joueurs ont beaucoup de mobilité, le défenseur central monte, l’ailier gauche peut finir sur la droite… Je l’aime bien. Mais je ne sais pas si c’est un profil Barça. Il pourrait s’adapter, mais je ne vois pas le Barça jouer de cette façon. »