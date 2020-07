Le président de Leeds United rêve de Cavani et Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, ce duo a sévit entre 2013 et 2016 avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Et Andrea Radrizzani aimerait bien le reformer. L'homme d'affaires italien de 45 ans est le propriétaire de Leeds United promu en Premier League et il aimerait bien profiter du statut des deux joueurs qui seront bientôt libres. Interrogé par Sky Sport Italia, il s'est montré néanmoins peu optimiste en ce qui concerne Zlatan Ibrahimovic : «nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l'accord a disparu, explique le propriétaire de Leeds United. Maintenant, je pense qu'il est trop tard, l'intensité du football anglais est différente.»

Cependant, il se montre bien plus encourageant pour Edinson Cavani : «en plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s'adapter ici, mais je n'ai jamais parlé de lui avec l'entraîneur. (…) Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu'il est toujours disponible sur un transfert gratuit»