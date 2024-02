Lens - Nice : les raisons de la discorde

Nice et Lens se battent cette saison pour les places qualificatives pour l’Europe. Après un début de saison en fanfare, Nice. A contrario, Lens ne cesse de progresser au classement après un début d’exercice dans la difficulté. Alors qu’ils vont s’affronter dans moins d’un mois, Lens et Nice nourrissent des différends qui se traduisent sur le plan judiciaire comme le raconte L’Équipe aujourd’hui dans ses colonnes. Le club nordiste reproche aux Aiglons une concurrence déloyale après avoir recruté plusieurs cadres de son staff en 2022. Cette année-là, le RC Lens avait perdu son directeur sportif, Florent Ghisolfi, Laurent Bessière, son directeur de la performance et Ghislain Dubois, son préparateur physique. Une fuite des talents que n’a pas digérée le club lensois, saisissant la justice contre Nice.

À la suite de ces mouvements, une banderole « Ghisolfi fils de p… » est brandie dans une tribune de Bollaert. L’OGC Nice décide de déposer une plainte contre X. Les Azuréens accusent également les Lensois de déloyauté procédurale et de mauvaise foi. Le 8 février dernier, la cour d’appel de Douai a donné raison à Nice en l’absence de procédure contradictoire. La cour d’appel souhaite toutefois un débat entre les deux parties. Le Gym a également saisi le tribunal de commerce de Nice pour cette affaire. Les dirigeants niçois se plaignent d’une tentative d’atteinte au secret des affaires et de manoeuvres de déstabilisation. Beaucoup de procédures qui tend les relations entre les deux clubs.