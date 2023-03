PSG : le démenti de Milan Skriniar

Ce vendredi matin, la Gazzetta dello Sport annonçait que l’état de santé de Milan Skriniar, encore blessé et forfait avec sa sélection, commençait à sérieusement inquiéter le PSG. Dans ce sens, le club de la capitale aurait conseillé au joueur de passer un examen médical à Bordeaux pour examiner son dos. Un membre du staff du PSG aurait même assisté à cet examen. Devant la polémique naissante en Italie, le joueur a tenu à démentir l’information sur son compte Instagram expliquant qu’il avait suivi les conseils de l’Inter et non du PSG.

«Je tiens à vous dire que j’ai toujours suivi toutes les indications médicales du personnel de santé de l’Inter et de ses spécialistes externes. L’Inter m’a soumis hier à une nouvelle visite spécialisée, qui a confirmé le diagnostic, et donc dès aujourd’hui, en présence du personnel médical, j’ai commencé un nouveau cycle de soins prescrits par le médecin externe de confiance de la société.»

