Manchester United a un premier favori surprenant pour remplacer Erik ten Hag !

Et un échec de plus… Les fans de Manchester United ne les comptent plus. Les Red Devils ont terminé à la dernière place du groupe A de la Ligue des Champions après avoir perdu contre le Bayern mardi soir, terminant derrière les Bavarois, mais aussi le FC Copenhague et Galatasaray, équipes a priori inférieures. En championnat, ça ne se passe pas vraiment mieux, avec cette sixième place, là aussi loin de ses standards habituels…

Autant dire que les heures d’Erik ten Hag sur le banc de touche d’Old Trafford pourraient bien être comptées. Tout indique qu’il pourrait rapidement être démis de ses fonctions… Et selon les informations du journal espagnol Relevo, il y a déjà un candidat qui fait office de favori pour prendre la place du Néerlandais : Julen Lopetegui.

Il est très tenté

L’entraîneur espagnol est même très bien placé pour prendre les commandes des Red Devils une fois que le licenciement d’ETH sera acté. Il est actuellement sans contrat suite à son départ de Wolverhampton en début de saison, et a récemment refusé des propositions intéressantes en Arabie saoudite. Principalement car il souhaite rester en Angleterre, comme l’indique le média ibérique. L’idée de rejoindre Manchester United est particulièrement attirante pour l’ancien sélectionneur espagnol et coach du Real Madrid et de Séville.

De leur côté, les dirigeants de Manchester United apprécient son profil, ses méthodes et ce qu’il a fait du côté de Wolverhampton. Il est devant d’autres candidats comme Graham Potter, Zinedine Zidane ou Roberto De Zerbi. Ils savent aussi qu’il s’entend bien avec plusieurs joueurs de l’effectif qu’il a pu côtoyer lors de ses expériences précédentes, comme Sergio Reguilon, Casemiro et Raphaël Varane. Affaire à suivre…