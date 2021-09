Qualif. CdM 2022 : le Maroc a pu quitter la Guinée

Alors que la FIFA a officiellement annoncé ce dimanche le report de la rencontre Guinée-Maroc, initialement prévue ce lundi, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022, la sélection marocaine était bloquée à l'hôtel en raison du coup d'État à Conakry. Mais après une journée compliquée pour Vahid Halilhodzic et ses joueurs, Les Lions de l'Atlas ont pu embarquer à bord d'un avion de la Compagnie Royal Air Maroc dans la soirée, comme l'ont informé des joueurs sur leurs réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Les joueurs de Ligue 1 Sofiane Alakouch (Metz), Nayef Aguerd (Rennes), Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Boufal (Angers) et l'ensemble de l'équipe marocaine vont donc regagner le Maroc dans la nuit. De son côté, la sélection de Guinée est toujours confinée dans un hôtel. «Ça va être un peu compliqué, on est inquiet par rapport à ça. Tout est fermé, l'aéroport est fermé (...) On est à dix minutes de l'aéroport, mais on ne peut pas bouger», expliquait Issiaga Sylla.