Guinée - Maroc : Issiaga Sylla est sous le choc

Alors que la FIFA a officiellement annoncé ce dimanche le report de la rencontre Guinée-Maroc, initialement prévue ce lundi, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022, Issiaga Sylla, bloqué dans un hôtel avec la sélection de Guinée après le coup d'État à Conakry, s'est exprimé. Dans des propos relayés par le quotidien L'Equipe, le défenseur de Toulouse (27 ans, 56 sélections) est revenu sur le déroulement de ces tragiques événements : «on a appris vers 8 heures en partant au petit-déjeuner qu'il se passait quelque chose. Ensuite on a vu sur les réseaux sociaux que des militaires tiraient de partout. Le coach (Didier Six) est ensuite venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un coup d'État. Des militaires ont été appelés pour sécuriser notre hôtel.»

Si le joueur expérimenté de la sélection guinéenne a donné des nouvelles du groupe confronté à une situation alarmante : « en voyant les vidéos, on est tous sous le choc. On ne s'attendait pas à tout ça, on était concentré sur le match contre le Maroc. Le staff a mis en place un entraînement en salle. On a essayé de rester concentré, même si on a rapidement su que le match n'aurait pas lieu. Tout le monde est sous le choc par rapport à sa famille. On est chez nous, en Guinée, et tout le monde pense aux siens. Pour l'instant, tout va bien pour les nôtres, mais on est inquiet.» Au regard de la situation, rien n'assure pour l'heure que ses coéquipiers et lui-même pourront faire leur retour en Europe : «ça va être un peu compliqué, on est inquiet par rapport à ça. Tout est fermé, l'aéroport est fermé (...) On est à dix minutes de l'aéroport, mais on ne peut pas bouger.»