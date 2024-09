OL : Corentin Tolisso est revenu à son meilleur niveau !

En 2022, l’OL a lancé le projet ADN OL. Sous l’impulsion de l’ancienne direction, la volonté était de retrouver les valeurs qui avaient fait briller les Gones par le passé à travers des joueurs du cru qui aiment le club. Ainsi, pour construire autour des jeunes Malo Gusto, Rayan Cherki, Castello Lukeba, Maxence Caqueret ou encore Bradley Barcola, la direction rhodanienne avait réussi un coup de maître en rapatriant Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Un mélange enivrant entre promesses de la nouvelle génération et d’anciens cracks qui avaient réussi tant à Tola Vologe que lors de leurs débuts professionnels avec les Gones.

Finalement, la symbiose a été immédiate avec le Général Lacazette. Revenu avec plusieurs saisons à Arsenal, l’attaquant n’a pas tardé avant d’enfiler les buts comme des perles. Directement ultra-important pour les siens, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris a vu son compère du milieu de terrain avoir plus de problèmes. Pour la première saison de son retour entre Rhône et Saône, Corentin Tolisso n’a pas eu l’impact escompté et les blessures ont gâché son retour. Pour sa deuxième cuvée, la saison passée, l’ancien du Bayern a été en grande difficulté, à l’instar de son équipe. Malgré du mieux en deuxième partie de saison, il n’aura pas été déterminant sur le pré dans la remontée folle des siens malgré un rôle certain de mentor dans le vestiaire.

Corentin Tolisso est de retour !

Et alors que les doutes sportifs étaient forcément présents après deux saisons moyennes, voire médiocres, le champion du monde 2018 a remis tout le monde d’accord ces dernières semaines. Ayant la confiance de Pierre Sage, le numéro 8 rhodanien enchaîne et dégage une véritable sérénité dans l’entre-jeu des Gones. Titularisé pour la première fois contre Strasbourg, le milieu de 30 ans avait réalisé une superbe prestation ce soir-là. Ne quittant plus le onze depuis, le natif de Tarare a enchaîné et sort d’une belle semaine sur le plan individuel. Malgré la défaite cruelle contre Marseille, Tolisso peut se targuer d’avoir été l’un des meilleurs Lyonnais dimanche dernier. Contre l’Olympiacos ce jeudi (2-0), le métronome des Gones a été brillant et a dominé ses adversaires. Épargné par les pépins physiques, le droitier est libéré et dégage une vraie puissance dans un entre-jeu où il semble désormais inamovible. Reléguant Maxence Caqueret et Jordan Veretout sur le banc, Corentin Tolisso n’a pas volé sa place et les supporters de l’OL sont redevenus fans de lui.

En conférence de presse avant le déplacement de Lyon à Toulouse (15h), Pierre Sage a d’ailleurs tressé des louanges sur l’un de ses cadres : «il a besoin d’enchainer. Quand ses niveaux de ressources sont au plus haut, il doit enchainer. Ce n’est pas cornélien, c’est plutôt une lecture au quotidien et au feeling. Par exemple, il pourra enchaîner une série de matchs puis au lendemain d’un autre match, il nous dira qu’il aura besoin de repos. On se base sur ses sensations et sur l’avis du staff technique. Je pense qu’à partir du moment où il est en bonne santé, il peut exprimer son talent. Cette saison, il se sent bien, il sait où il va et il s’est fixé des objectifs ambitieux. C’est un joueur différent aujourd’hui, fort de ses expériences passées, ses performances interpellent positivement. Il apporte sur, et en dehors du terrain. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais il aide beaucoup les autres joueurs et il tire l’équipe vers le haut. Sur le terrain, il apporte beaucoup de choses, mais il apporte essentiellement la capacité à l’équipe à se projeter et il a un gros volume défensif dans le temps et dans l’espace. Il a les caractéristiques qui correspondent à notre manière de jouer.» En d’autres termes, Corentin Tolisso s’est totalement relancé et représente désormais l’une des forces d’un OL qui aspire à remonter la pente après un début de saison raté.