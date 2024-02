Le nouveau sponsor du Real Madrid va lui rapporter très gros

Cette petite annonce a mis le feu en Espagne… et en France. Un peu plus tôt dans la journée, le Real Madrid a publié une vidéo annonçant une signature à venir pour le 2 février. Forcément, il n’en fallait pas plus pour invoquer l’avenir de Kylian Mbappé, lui qui arrive en fin de contrat au PSG en juin, et que l’on annonce déjà au sein du club espagnol pour la saison prochaine. En réalité, il s’agirait ni plus ni moins de la venue d’un nouveau sponsor.

Les Merengues auront inscrit la marque HP (fabricant d’ordinateurs notamment) sur la manche du maillot. Si l’emplacement de cette nouvelle marque sera plutôt discret sur la tenue madrilène, ce nouveau partenariat va surtout rapporter très gros. D’après AS, ce contrat permettra au Real d’empocher 70 M€ par an. Rien qu’avec ses sponsors sur le maillot, ce sont 250 M€ qui tombent dans les caisses du club chaque année. De quoi s’offrir les plus grandes stars de la planète…