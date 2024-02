Le teasing mystérieux du Real Madrid pour une recrue…ou pas !

Voilà qui va agiter tout le monde en ce dernier jour de mercato hivernal. Le Real Madrid vient de publier sur les réseaux sociaux une vidéo teasing, où l’on voit un bureau, avec un ordinateur, installé sur la pelouse du Santiago Bernabeu. On ne voit pas la personne qui manie la souris, clique sur le calendrier à la date du 2 février, et écrit "New".

Est-ce donc là le teasing pour l’annonce officielle du transfert de Kylian Mbappé ? Selon nos informations, publiées dès le 7 janvier dernier, l’attaquant français a donné son accord pour rejoindre la Casa Blanca la saison prochaine. Et ce matin, la presse espagnole évoquait l’imminence d’une annonce… Selon Marca, il s’agit là d’un teasing pour l’annonce d’un nouveau sponsor, HP, qui devrait apparaître sur le maillot.