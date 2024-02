PSG : annonce imminente pour Kylian Mbappé

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé (25 ans) est libre de discuter et de négocier avec le club de son choix. Comme révélé en exclusivité sur notre site, le Bondynois s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid, qu’il va rejoindre l’été prochain après plusieurs années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain.

Ce jeudi, Marca dédie une fois de plus sa une à KM7 en titrant "Dis-le maintenant". Le média espagnol explique que le Français va prendre une décision et devrait l’annoncer très prochainement (a priori en février), d’autant que le PSG attend d’être fixé. Mais comme expliqué à plusieurs reprises, son choix est d’ores et déjà fait.