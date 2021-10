OM : Amine Harit et Jorge Sampaoli reviennent sur les incidents de jeudi

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à vaincre le Galatasaray pour la deuxième journée de la Ligue Europa (0-0). Mais ce qui a surtout animé les débats, ce sont les incidents qui se sont déclarés en tribunes à la 37e minute, provoquant l'arrêt momentané de la rencontre.

Présent en conférence de presse, Amine Harit a été plutôt sobre sur la question : « quand on est sur le terrain, on ne calcule pas ce qui se passe en tribunes. On a été arrêté de longues minutes. On veut jouer devant nos supporters, un huis clos ce serait pénalisant pour nous et pour les supporters ». En revanche, Jorge Sampaoli, lui, était dans une colère noire quand il est passé après son milieu de terrain offensif.

«C'est une honte ce qui s'est passé hier et c'est très différent du football»

«Plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande pourquoi autant de personnes viennent de Turquie pour provoquer ce genre d'incidents. C'est étrange. Ils préfèrent créer le spectacle plutôt que regarder le terrain. Il faut des sanctions exemplaires pour pas que ça devienne normal. Il fallait arrêter et ne pas reprendre. En reprenant, ça montre que ça fait partie de ce jeu. Est-ce qu'on prend des sanctions à chaque incident ou est-ce qu'on va permettre aux familles de revenir tranquillement au stade ? On ne parle pas de bouteilles d'eau, mais de provocations, d'insultes et de bombes agricoles. Il faut des mesures très fortes», a-t-il commencé par expliquer.

«Qu'est-ce qui attire le plus ? Ce genre d'incident est plus important que le jeu ? On ne connaît pas les intentions de ces personnes ni celles de ceux qui prennent les décisions. On m'a demandé pour le penalty, ce n'est pas à moi de parler. Pareil ici, je ne prends pas de décision. C'est une honte ce qui s'est passé hier et c'est très différent du football», s'est-il énervé. Une nouvelle sortie pleine de passion qui devrait ravir les supporters du football.