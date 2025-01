L’AS Monaco en passe de s’offrir Junior Dina Ebimbe

Le mercato bat son plein et l’Eintracht Francfort en est un acteur central. Alors qu’Elye Wahi est en passe de rejoindre la formation allemande et qu’Omar Marmoush a, lui, officiellement posé ses valises outre-Rhin, un autre joueur des Aigles est concerné par une éventuelle sortie. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, Junior Dina Ebimbe pourrait prochainement retrouver la Ligue 1.

Formé au Paris Saint-Germain avant de rallier l’Allemagne en août 2022, le natif de Stains se rapproche de… l’AS Monaco. En effet, le milieu de terrain de 24 ans, qui n’a plus joué avec son club depuis le mois de novembre, a trouvé un accord de principe avec la formation monégasque. Les deux clubs ont entamé des discussions et ce départ pourrait se faire sous la forme d’un prêt.

Junior Dina Ebimbe à un pas du Rocher

Selon nos informations, ce dossier est même en très bonne voie. Un temps pisté par West Ham et Galatasaray, le droitier d’1m84, frustré par sa situation du côté de Francfort, devrait donc venir renforcer l’entrejeu du club de la Principauté. Une nouvelle destination qui devrait lui permettre de retrouver du temps de jeu alors que son contrat court toujours jusqu’en juin 2027 avec l’écurie allemande.

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Junior Dina Ebimbe reste un élément polyvalent capable d’évoluer dans différentes positions au milieu de terrain et va ainsi offrir une très belle option à Adi Hutter, parfois à la recherche d’alternatives fiables, notamment en l’absence de Denis Zakaria. Un joli coup en passe d’être réalisé par les Asémistes, au pied du podium en Ligue 1 après des dernières semaines plus compliquées…