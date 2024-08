Real Madrid : Kylian Mbappé se fait déjà reprendre de volée en Espagne

Entrée en matière difficile en Liga pour le Real Madrid. Dimanche soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d’un match nul 1-1 face à Majorque. Une rencontre difficile pendant laquelle les Merengues ont proposé un contenu assez médiocre, et les Insulaires auraient même pu gagner la rencontre avec quelques occasions intéressantes en deuxième période.

La suite après cette publicité

S’il est vrai que très peu de joueurs madrilènes ont été à leur niveau, force est de constater que Kylian Mbappé a déçu. Aligné en pointe de l’attaque, il n’a pas vraiment réussi à se montrer, étant bien muselé par les défenseurs adverses. Une statistique terrible est d’ailleurs sortie : sur les deux premières rencontres avec son nouveau club, il a été à l’origine de zéro occasion. Preuve qu’il a du mal dans le jeu. Il a également perdu 11 ballons hier, et n’a pas été adroit ni inspiré sur les quelques situations chaudes qu’il a eu devant.

À lire

Real Madrid : les premiers pas décortiqués de Kylian Mbappé

La presse madrilène l’épargne, les Catalans se régalent

Ce matin, la presse madrilène ne l’accable pas forcément. Marca va même jusqu’à lui attribuer un 6/10, alors qu’AS met en avant le fait qu’il crée une sensation de danger terrible pour les défenses adverses. Des propos plutôt bienveillants, qui contrastent avec ceux qui sont tenus par d’autres médias. Du côté de Sport, il reçoit la pire note des Madrilènes, un 4/10 : « éteint. Il a été actif, mais il n’a pas laissé de traces de sa qualité. Il doit encore se faire une place dans l’équipe ».

La suite après cette publicité

« L’équipe de Mbappé qui donnait l’impression qu’elle allait se promener en Liga a prouvé qu’elle n’est pas invincible », indique Mundo Deportivo alors que Mbappé n’a reçu qu’une seule étoile dans le compte rendu du match (la note maximale étant de 3 étoiles). « Le Français peut encore apporter beaucoup plus au Real Madrid », lance El Desmarque, sur sa faim. Certains n’ont également pas compris pourquoi Ancelotti a mis autant de temps à faire des remplacements, attendant la 87e minute de jeu pour faire entrer de nouveaux joueurs offensifs. « Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c’est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison », expliquait par exemple Antonio Romero sur la Cadena SER. Mbappé et ses coéquipiers auront l’occasion de se refaire le week-end prochain, à la maison face à Valladolid.