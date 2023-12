PSG, Corinthians : le très courtisé Gabriel Moscardo met les choses au clair pour son avenir

Gabriel Moscardo était encore complément inconnu en France il y a quelques semaines mais depuis qu’il est annoncé tout proche du PSG, son nom revient en boucle chez nous. Annoncé en exclusivité par nos soins, le jeune Brésilien est tout proche de rejoindre le club de la capitale français. Les Parisiens ont battu tous leurs concurrents européens dans ce dossier. D’après nos informations, une première offre de 22 M€ a même été formulée. Les Corinthians espèrent un peu plus pour un élément dont la cote a explosé ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

On ne connaît pas encore la réponse à cette proposition mais le voyage prévu au Brésil pour Luis Campos n’est évidemment pas un hasard. Le directeur du football du PSG vient plaider sa cause et poursuivre en direct les négociations entre les deux directions. L’affaire est tout de même très avancée, d’autant que, comme nous l’indiquions, le président des Corinthians, Duílio Monteiro Alves, souhaite boucler ce deal avant de quitter ses fonctions à la fin janvier. Reste à savoir quand arrivera le jeune milieu de terrain en France ?

À lire

PSG - Nantes : les compositions probables

Moscardo : «ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier»

D’après le principal intéressé, ce n’est pas pour tout de suite. «On parle beaucoup de mon avenir, mais je suis très reconnaissant de porter ce maillot. Je suis très heureux. C’est un club immense, et je suis ici depuis mon enfance. Je laisse ces rumeurs à mon agent, je vis ma réalité. Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier. (…) Je suis très excité. Je suis jeune, j’aime expérimenter de nouvelles choses, je veux apprendre», explique le joueur à un média local, la Gazeta Esportiva.

La suite après cette publicité

Voilà qui donne un peu plus de précision. Il avait été question d’un transfert dès cet hiver, puis d’un prêt immédiat au club pauliste jusqu’en juin, à la fin de la saison en France, voire en décembre 2023, clôture de la Série A brésilienne. Une chose semble certaine après les déclarations, on ne devrait pas Gabriel Moscardo à l’œuvre sur les terrains de Ligue 1 dans les prochaines semaines. Il souhaitait également terminer ses études et obtenir son diplôme en administration des entreprises avant de s’envoler en Europe.