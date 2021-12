EFL Cup : ça passe pour Liverpool, Chelsea et Tottenham

Suite et fin des quarts de finale de la EFL Cup (ou Carabao Cup). Après la large victoire d’Arsenal hier face à Sunderland (5-1), Chelsea affrontait Brentford, Tottenham recevait West Ham et Liverpool défiait Leicester pour le choc de la soirée. Anfield a d’ailleurs été l’endroit où il y a e le plus de spectacle. Les Foxes ont longtemps cru s'imposer 3 buts à 2 grâce à des réalisations de Vardy (doublé) et Maddison. Oxlade-Chamberlain et Jota avaient réduit l’écart pour les Reds. C'était sans compter sur l'égalisation de Minamino au bout du temps additionnel (90e+5).

La suite après cette publicité

La décision s'est donc faite aux tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Reds qui sont passés (5 tab 4). De son côté, Tottenham a su se défaire des Hammers grâce Bergwijn et Moura (2-1). Enfin, Chelsea a mis du temps, mais a réussi à éliminer Brentford en toute fin de match grâce à un csc de Jansson et un penalty de Jorginho.