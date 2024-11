Pascal Dupraz cartonne les détracteurs de Mbappé !

Le ton est monté, ce dimanche, dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Invités à réagir sur le cas Kylian Mbappé, sous pression avant d’affronter Leganés, Cyril Linette et Pascal Dupraz ont évoqué la trajectoire de l’ancien attaquant du PSG, en difficulté depuis son arrivée au Real Madrid. Malgré un bilan statistique honorable (8 buts en 16 matchs), le champion du monde 2018 enchaîne, en effet, les prestations décevantes. «Je ne dis pas que Mbappé court vers l’échec. Mais il a rejoint un club où figure à son poste un joueur au moins aussi fort que lui. Ça n’a aucun sens. Il aura passé sa carrière à jouer dans des clubs où il y un autre ailier gauche au moins aussi fort que lui, avec Neymar au PSG et Vinicius au Real. Il aurait pu aller en Angleterre, tenter par exemple de relancer Manchester United. Là-bas il aurait joué à son poste et aurait pu écrire une belle histoire. Je ne vois pas ce qu’il va pouvoir réussir d’exceptionnel au Real, qui le faisait déjà sans lui», a tout d’abord indiqué Cyril Linette, battu lors de la dernière élection de la présidence de la LFP. Un discours bien différent de celui tenu par Pascal Dupraz.

«Déjà, on ne peut pas refuser le Real, soyez sérieux. Et puis il a une qualité rare : le talent. Qu’il se soit égaré, oui, on peut prendre en compte cet argument. Mais il est jeune (25 ans), il peut faire des erreurs. Il pense que c’est le roi du monde. Même le président de la République, quand il veut savoir s’il doit mettre du sucre dans son café, il appelle Mbappé ! (rires) C’est normal que le gamin ne sache plus où il est… Mais tout ça va se réguler. C’est un garçon intelligent. Et de conclure : Mbappé n’est pas un avant-centre mais Vinicius partira bien un jour. Il ira à Manchester City, là où on ne peut pas lutter au niveau financier. Pour Mbappé, il faut un temps d’adaptation. C’est plus dur que ce qu’il pensait, il a quelques déboires. Mais il apprend le rôle d’avant-centre, vous verrez qu’il arrivera à performer avant la fin de la saison. Mbappé a encore besoin de progresser, et il n’y a pas de plus bel endroit que le Real pour progresser. Il a fait le bon choix. Vous allez tous le voir ! Tout le monde retournera sa veste, y compris en équipe de France», promettait l’ancien coach d’Évian et Toulouse. Voilà qui est dit.