Liverpool - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la 13e journée de la Premier League se poursuit avec un choc au sommet entre Liverpool et Manchester City. A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Caoimhín Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Cody Gakpo peut compter sur Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai et Luis Diaz en soutien.

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-3-3 avec Stefan Ortega Moreno dans les cages derrière Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké. Le milieu de terrain est assuré par Rico Lewis et Matheus Nunes avec Ilkay Gündogan un cran plus bas. Devant, Erling Haaland est accompagné dans les couloirs par Bernardo Silva et Phil Foden.

Les compositions

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Diaz - Gakpo

Manchester City : Ortega - Walker, Akanji, Dias, Aké - Lewis, Gündogan, Nunes - Silva, Haaland, Foden