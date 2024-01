Un club inattendu serait en négociations très avancées avec José Mourinho !

À six mois de la fin de son contrat avec l’AS Roma, José Mourinho a été poussé vers la sortie. Licencié par le club de la Louve, le Special One a rapidement été remplacé par une idole de la maison giallorossa, Daniele De Rossi. Le Portugais arrivera-t-il à rebondir ? Ces dernières heures, ça s’active en coulisses visiblement. Interrogé, son agent Jorge Mendes a fait une confession.

« Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne redevienne l’entraîneur d’une grande équipe. Il gagnera à nouveau, je n’en doute pas. Le football est une industrie de résultats et c’est ce qu’il a toujours fait. » Le super agent ne chôme pas pour son protégé et selon Sky Sport Italia, Jorge Mendes a appelé Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, pour savoir s’il était intéressé par la venue du technicien portugais. Dans une passe difficile, le Napoli est seulement 8e en championnat, mais il n’a pas encore donné sa réponse.

Mourinho vers l’Arabie saoudite ?

En revanche, le média saoudien SSC affirme qu’un club serait actuellement en négociations avancées avec Mourinho. Il s’agit d’Al-Shabab, actuel onzième du classement de Saudi Pro League. Mourinho aurait été séduit par le projet du club de Romain Saïss, Yannick Carrasco et de l’ancien Strasbourgeois Habib Diallo. Certaines sources locales ajoutent même qu’il ne manquerait plus que le feu vert de l’État saoudien pour que l’opération se fasse.

Info ou intox ? La possible arrivée du Lusitanien en SPL ne serait pas une surprise. En octobre dernier, l’ex-coach de la Roma avait annoncé publiquement qu’il irait probablement entraîner un jour en Arabie saoudite. «Je suis concentré sur Rome et je donnerai tout jusqu’à mon dernier jour ici. Personne ne connaît l’avenir, mais je crois aussi que je travaillerai en Arabie. Je ne sais pas quand, mais je suis sûr que c’est quelque chose que je ferai.» Et cette opportunité risque de se présenter plus vite que prévu.