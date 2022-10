OL : le duo Lacazette-Dembélé, une évidence

La suite après cette publicité

Revenu à l'Olympique Lyonnais en grandes pompes, Alexandre Lacazette héritait logiquement du statut de leader de l'attaque rhodanienne. Mais le "général" n'était pas tout seul. Beaucoup salivaient à l'idée de voir à l'oeuvre son duo avec Moussa Dembélé, un buteur que l'OL a souvent cherché à vendre mais qui est toujours resté. Prêt à collaborer avec l'enfant du pays, l'ancien joueur des Celtic Glasgow n'avait toutefois pas vraiment les faveurs de Peter Bosz. Titularisé à seulement deux reprises en championnat, Dembélé devait prendre son mal en patience. Beaucoup se demandaient bien pourquoi le Batave rechignait tant à aligner deux attaquants dont les profils ne sont pas incompatibles.

Cette incompréhension atteint son paroxysme la semaine dernière, après le match nul concédé face à Toulouse. Alignée d'entr«ée avec Lacazette, Dembélé avait été remplacé par Bosz alors que les Pitchounes venaient de marquer. Ce qui avait alors provoqué la colère froide de Lacazette. Je suis un peu surpris car en tant qu'attaquant dès qu'on a besoin de marquer, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Mais après le coach a fait ses choix, il avait ses raisons. On est obligés entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis un attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand un avant-centre sort alors qu'on est obligés de marquer».

L'une des seules satisfactions de la première de Blanc

Voir un capitaine critiquer publiquement les choix de son coach, ce n'est jamais banal. Pour preuve, Bosz a fini par être écarté. De retour aux affaires en Ligue 1, après six ans d'absence, Laurent Blanc, lui, n'a pas tergiversé bien longtemps. Face à Rennes, le Cévenol n'a pas hésité à aligner son duo d'attaquants ensemble. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sera difficile pour Bosz de justifier son choix de se passer de ce duo durant tant de semaines. Cette paire de buteurs n'est certes pas la plus rapide du championnat, mais son entente est tellement précieuse, notamment dans les phases de transition. L'ouverture du score lyonnaise en est d'ailleurs la parfaite illustration. Après avoir rapidement provoqué l'avertissement de Xeka (2e), Lacazette a parfaitement lancé Dembélé dans la profondeur. Ce dernier, excellent dans son rôle de point d'appui, a ensuite décalé Tagliafico sur le côté gauche. L'Argentin a alors parachevé le travail en délivrant un caviar sur la tête de Lacazette (23e).

Décisif, ce duo s'est montré à l'aise dans ce 3-4-1-2 mis en place par Blanc. Sans oublier son travail très précieux dans le pressing. Avoir deux attaquants de renom devant permet enfin aussi d'avoir plus de chances de trouver la faille sur les ballons envoyés dans la surface. A la 73e minute, Dembélé était trop court pour reprendre le bon centre de Tagliafico, mais pas Lacazette. Un doublé qui a permis, à ce moment-là, d'égaliser à 2-2. La fin du match n'a pas souri aux Lyonnais et beaucoup sont encore à court de forme, mais aujourd'hui, et après seulement un match sous les ordres de Blanc, on se demande vraiment comment Peter Bosz a fait pour se passer aussi longtemps du duo Lacazette-Dembélé.