Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé est déjà de retour à l’entraînement

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé contre Girona @Maxppp
Real Madrid Levante

Incertain pour la rencontre face à Levante en championnat, voire même pour le choc de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, Kylian Mbappé (27 ans, touché au genou gauche) entretient toujours l’espoir à Madrid. En effet, AS indique que le capitaine des Bleus s’est entraîné ce vendredi matin avec le groupe madrilène.

Il a ensuite été aperçu en train de discuter avec Alvaro Arbeloa. Un entraîneur qui ne prendra aucun risque avec sa star, qui devrait être mise au repos ce week-end. Son objectif est de participer au match de C1 contre son ancien club dans quelques jours.

Pub. le - MAJ le
Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

