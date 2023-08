Tirage au sort Ligue des champions 2023-2024 : chapeaux, heure et diffusion TV

Ce jeudi 31 août aura lieu le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec l’élimination de l’OM dès les tours préliminaires de la compétition, il n’y aura que deux clubs français en lice cette année, à savoir le PSG et le RC Lens. Cette année, les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des champions 2023-2024 seront répartis dans quatre chapeaux de huit équipes. La dernière édition dans ce style avant le changement dès la saison prochaine où une nouvelle formule organisée par l’UEFA d’Alexander Ceferin va voir le jour.

La suite après cette publicité

Comme chaque année évidemment, le chapeau 1 est composé des champions des grands championnats ainsi que du vainqueur de la Ligue Europa. « Les équipes sont réparties en quatre groupes. Le chapeau 1 est composé du tenant du titre, des vainqueurs de l’UEFA Europa League et des champions des six nations les mieux classées. Les chapeaux 2 à 4 sont déterminés par le classement par coefficient des clubs. Dans le cas des associations ayant deux représentants, les clubs sont appariés afin de répartir leurs matches entre les mardis et les mercredis», explique l’UEFA. On retrouve ainsi le FC Barcelone, le PSG, Manchester City, Naples, le Bayern Munich, le Séville FC ou encore Feyenoord et Benfica dans le chapeau 1. Comme depuis plusieurs années maintenant, le chapeau 2 sera tout aussi relevé avec la présence d’équipes comme le Real Madrid, Arsenal, l’Inter Milan ou encore Manchester United pour ne citer qu’eux.

À lire

Accord Monaco-Lens pour le transfert de Ruben Aguilar

La répartition des chapeaux pour le tirage au sort de la phase de poules de Champions League 2023/24 :

Chapeau 1

Barcelone (Espagne)

Manchester City (Angleterre)

Naples (Italie)

Bayern Munich (Allemagne)

PSG (France)

Benfica (Portugal)

FC Séville (Espagne)

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Chapeau 2

Real Madrid (Espagne)

Manchester United (Angleterre)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Atlético Madrid (Espagne)

RB Leipzig (Allemagne)

Porto (Portugal)

Arsenal (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Chapeau 3

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

RB Salzbourg (Autriche)

AC Milan (Italie)

SC Braga (Portugal)

SS Lazio (Italie)

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Glasgow Rangers (Écosse) ou PSV Eindhoven (Pays-Bas)

FC Copenhague (Danemark) ou Young Boys de Berne (Suisse) si Rakow se qualifie

Chapeau 4

Real Sociedad (Espagne)

Galatasaray (Turquie)

Celtic Glasgow (Écosse)

Newcastle United (Angleterre)

Union Berlin (Allemagne)

RC Lens (France)

Royal Antwerp (Belgique) ou AEK Athènes (Grèce)

Young Boys de Berne (Suisse) si Copenhague se qualifie ou Rakow (Pologne)

Horaire et lieu du tirage de la Champions League 2023-24 :

C’est à Monaco, en France, que va avoir lieu ce jeudi 31 août à 18h le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des Champions 2023-2024. La saison dernière, le tirage au sort avait eu lieu à Istanbul, lieu de la finale de l’édition précédente. Pour rappel, cette année, la finale aura lieu en Angleterre, encore, dans le mythique stade de Wembley à Londres.

La suite après cette publicité

Sur quelle chaîne et par quel moyen regarder le tirage au sort de la Ligue des Champions?

Cette année encore, le tirage au sort, qui sera diffusé dans le monde entier, sera à suivre en direct sur le site de l’UEFA. Ou bien plus simplement sur Canal+Foot, beIN Sports 1 et RMC Sport 1 qui se partagent la diffusion à la télévision en France.