Getafe : Mason Greenwood insulté de violeur

Getafe et la Real Sociedad se sont séparés par un match nul d’un partout (1-1) cet après-midi au Coliseum. Alors que la Real avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Ander Barrenetxea, les joueurs à domicile ont vite égalisé grâce à Juanmi Latasa et un très bon centre de Mason Greenwood. L’Anglais s’est ensuite fait gravement insulter par les supporters basques présents dans le parcage.

L’ailier de 22 ans écarté par Manchester United pour des accusations de tentative de viol et d’agression a été la cible d’injures de la part des supporters adverses. Des chants tels que "Greenwood meurt" et "Greenwood violeur" ont été entendus depuis la tribune des visiteurs, selon la radio espagnole COPE. Les directeurs de match ont pris note de ces incidents et prévoient de les inclure dans leur rapport officiel de la rencontre.