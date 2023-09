Lens : Franck Haise plus que soulagé après le succès contre Toulouse

La suite après cette publicité

Les Sang-et-Or lancent enfin leur saison ! Après un début de saison catastrophique marquée par une triste dernière place au classement avant le coup d’envoi, le RC Lens espérait se servir de sa prestation encourageante en Ligue des champions face au FC Séville (1-1), mercredi soir, pour s’offrir son premier succès de la saison contre Toulouse. Malgré une entame de match compliquée, symbolisée par l’ouverture du score toulousaine de Cesar Gelabert Pina à la demi-heure de jeu, le club artésien s’est remis dans le droit chemin grâce à un but de Wesley Saïd avant la mi-temps. Galvanisés par l’égalisation, les Nordistes ont poussé et leurs efforts ont été récompensés en fin de partie par une réalisation de Morgan Guilavogui (2-1).

Logiquement, l’entraîneur nordiste Franck Haise était plus que soulagé après avoir rempli l’objectif du jour. Outre la satisfaction personnelle, le technicien français a également souligné la force mentale de ses joueurs face au Téfécé. «La victoire fait toujours du bien, beaucoup de bien, surtout avec ces scénarios particuliers. Je ne dirais pas qu’on a été ultra-dominateurs, mais pas loin. Quand Toulouse met un but sur sa première occasion, il faut avoir des ressources mentales. Le but de Wesley (Saïd ndlr) fait passer un autre message à la mi-temps, qui est donc facilité avec l’égalisation. L’exigence pour mes joueurs, elle est sur l’objectif des moyens. Ils sont là pour gagner des matchs, c’est ça qui est le plus important», a déclaré le coach artésien à l’issue de la rencontre. Lens, 16e à deux points de Toulouse, premier non-relégable, tentera d’enchaîner et de sortir de la zone rouge à l’occasion de son déplacement à Strasbourg, le week-end prochain.