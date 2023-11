Man Utd : la drôle d’anecdote sur Paul Pogba

Paul Pogba vit des moments compliqués depuis son départ de Manchester United. Entre les blessures et les multiples affaires, le joueur français est dans le dur. Mais il peut compter sur le soutien indéfectible de son agent, Rafaela Pimenta. Celle qu’il qualifie de seconde mère continue de le défendre corps et âme. Interrogé par The Guardian ce mardi, elle a dévoilé une anecdote sur le milieu lors de son premier passage chez les Red Devils. En effet, elle est revenue sur un rendez-vous avec Sir Alex Ferguson.

«Je ne peux pas appeler cela une réunion. J’appelle ça un accident de train. Ça a mal commencé, ça s’est mal terminé. Sir Alex est entré et il était tellement en colère qu’il a heurté la table et notre thé s’est répandu partout. Il était totalement rouge. Mino était totalement en colère. Ce fut un désastre.» Puis, elle a évoqué une autre réunion quelques années plus tard, lors du retour de la Pioche à MU. « Lorsque Paul Pogba a été transféré à Manchester United [de la Juventus en 2016], j’ai dit à Mino : "nous devons fixer le prix en partant de celui de Bale, plus un euro." Mino a dit :"pourquoi?" et j’ai dit : "pour que nous puissions battre le record du monde de Jonathan Barnett [l’agent qui a négocié le transfert de Gareth Bale des Spurs au Real Madrid pour 100 millions d’euros]. Il faut que ce soit juste 1 € de plus que Bale." Au final, c’était plus.» En effet, il était revenu contre un chèque de 110 millions d’euros. Mais son retour a été un échec.