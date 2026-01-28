Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Angers : Sidiki Chérif et Himad Abdelli absents de l’entrainement

Par Maxime Barbaud
1 min.
Himad Abdelli et Sidiki Chérif avec le SCO @Maxppp

Sidike Chérif et Himad Abdelli sont encore absents de l’entraînement du jour à Angers. Malgré les rumeurs de transferts les concernant, à Crystal Palace pour l’attaquant de 19 ans, et à l’OM pour le milieu de terrain algérien, ils sont tous les deux excusés, le premier pour une blessure, le second pour une obligation familiale.

La suite après cette publicité

Comme ce fut déjà le cas la veille, Chérif est resté en soins après avoir reçu un coup à la cheville lors du nul (0-0) sur la pelouse du Paris FC dimanche dernier. Il n’y a pas de crainte d’un problème important, mais il devrait tout de même passer une IRM de contrôle. Abdelli est lui envoyé en réserve la semaine dernière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers
Sidiki Chérif
Himad Abdelli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
Sidiki Chérif Sidiki Chérif
Himad Abdelli Himad Abdelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier