Angers : Sidiki Chérif et Himad Abdelli absents de l’entrainement

Sidike Chérif et Himad Abdelli sont encore absents de l’entraînement du jour à Angers. Malgré les rumeurs de transferts les concernant, à Crystal Palace pour l’attaquant de 19 ans, et à l’OM pour le milieu de terrain algérien, ils sont tous les deux excusés, le premier pour une blessure, le second pour une obligation familiale.

La suite après cette publicité

Comme ce fut déjà le cas la veille, Chérif est resté en soins après avoir reçu un coup à la cheville lors du nul (0-0) sur la pelouse du Paris FC dimanche dernier. Il n’y a pas de crainte d’un problème important, mais il devrait tout de même passer une IRM de contrôle. Abdelli est lui envoyé en réserve la semaine dernière.