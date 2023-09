Belgique : la liste de Domenico Tedesco pour affronter l’Estonie et l’Azerbaïdjan

Ce vendredi, Domenico Tedesco a annoncé la liste de la Belgique qui affrontera l’Azerbaïdjan et l’Estonie respectivement les 9 et 12 septembre prochains pour les éliminatoires au prochain Euro. Et alors que le sélectionneur des Diables Rouges doit se passer de Kévin De Bruyne et Thibaut Courtois, le coach allemand de 37 ans doit également composer sans Alexis Saelemaekers, Mike Trésor et Roméo Lavia.

Tedesco a néanmoins pu rappeler Leandro Trossard et Amadou Onana, tous deux absents en juin dernier. A noter également la présence pour la première fois de Hugo Siquet, jeune défenseur droit de 21 ans évoluant au Cercle Bruges. Mis au ban par Chelsea, le nouveau buteur de l’AS Roma, et meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge, Romelu Lukaku figure également dans la convocation de Tedesco.