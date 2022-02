Le Real Madrid multiplie ses cibles pour le mercato d'été

La suite après cette publicité

Après plusieurs mercatos passés sans bouger le petit doigt ou presque, le Real Madrid sera l’un des acteurs principaux du prochain marché estival. Tout d’abord parce que, sauf énorme revirement de situation, la Casa Banca devrait avoir le plaisir d’accueillir Kylian Mbappé sans avoir à payer le moindre centime au Paris Saint-Germain.

Ensuite parce que les Merengues pourraient frapper encore plus fort. Le club madrilène ne s’interdit pas de recruter le deuxième attaquant le plus courtisé du marché, Erling Haaland, et vise un renfort de choix pour son entrejeu. À savoir Paul Pogba, qui pourrait arriver gratuitement lui aussi, ou le talentueux Monégasque Aurélien Tchouaméni.

Plusieurs latéraux ciblés

Cependant, le Real Madrid a d’autres cibles dans son viseur. Pour son entrejeu, s’il ne parvient pas à enrôler l’un des deux Français cités ci-dessus, le club espagnol pourrait se rabattre sur le Batave de l’Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch. Âgé de 19 ans, le Hollandais est sous contrat jusqu’en 2023. Le recruter à un an de la fin de son bail coûterait 35 M€.

Enfin, ABC nous apprend que le futur départ de Marcelo, les blessures récurrentes de Ferland Mendy et la confiance moyenne de Carlo Ancelotti en Miguel Gutiérrez poussent Madrid à réfléchir concernant l’arrivée d’un latéral gauche. Trois noms ont été cités : Sergio Reguilon (Tottenham), pour lequel le Real possède une clause de rachat de 40 M€, José Luis Gaya (Valence) et Angeliño (RB Leipzig). Deux cibles estimées à, au moins, 30 M€.