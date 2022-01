Sénégal-Guinée : les compositions officielles

Les Lions du Sénégal et le Syli National de Guinée se disputent la première place du Groupe B à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueurs respectivement du Zimbabwe et du Malawi sur le score d'un but à zéro lors du premier match, les deux voisins veulent assurer leur place en 8es de finale.

Pour ce match, Aliou Cissé opte pour un 4-2-3-1 et change tout son côté gauche. Fodé Ballo-Touré, Idrissa Gueye et Keita Baldé sortent du onze, remplacés par Saliou Ciss, Mamadou Loum et Mame Thiam. En face, Kaba Diawara choisit d'aligner un 5-3-2, avec un nouveau côté droit. Kane, Camara et Kanté laissent leurs places à Cissé, Moriba et Guilavogui.

Sénégal : S.Dieng - Ciss, Cissé, Diallo, Mbaye - Kouyaté, P.Gueye - Bouna Sarr, Thiam, Sadio Mané - Boulaye Dia

Guinée : A.Keita - Conté, A.Camara, Sow, Sylla - Cissé, Diawara - Kourouma, N.Keita, Guilavogui - Bayo