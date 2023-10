Premier League : mais où s’arrêtera Tottenham ?

«Est-ce que vous copiez Pep ?» Tout hilare de sa question à Ange Postecoglou sur Sky Sports hier, Gary Neville se laisse lui aussi aller au magnifique début de saison de Tottenham. Il faut dire que le club impressionne toute l’Angleterre depuis le début de la saison. Après leur succès de vendredi soir sur la pelouse de Crystal Palace (2-1), les Spurs confortent leur fauteuil de leader. Ils ont désormais 26 points (sur 30 possible) après 10 journées, soit 5 de plus que Manchester City et Arsenal, qui ont un match de moins. La hype du début de saison est largement dépassée.

Cette marque est tout simplement historique. Jamais dans l’histoire de la Premier League un entraîneur n’avait atteint ce total pour ses premières 10 rencontres. Hiddink s’était arrêté à 25 avec Chelsea, Sarri à 24 avec ces mêmes Blues, tout comme Ancelotti. C’est dire la portée de cette performance. Mais là où les Spurs ont frappé les esprits hier, c’est qu’ils n’ont pas brillé comme c’est souvent le cas depuis le début la saison. Un fait plutôt rassurant car même quand ils balbutient leur football, ils gagnent.

Postecoglou fait l’unanimité

Dès lors, l’Angleterre commence à se poser une question légitime. Tottenham peut-il viser le titre, lui qui en plus de cela n’a pas de calendrier alourdi pour une coupe d’Europe ? «Laissez rêver les fans. C’est ça, être un fan de football, sourit un Postecoglou qui s’est très rapidement mis tout le monde dans la poche. Il est juste de dire que tout le monde a pas mal souffert ici, donc je ne vais certainement pas freiner cela», poursuit plein d’empathie le technicien australien. On devrait rapidement savoir où situer les ambitions de Tottenham.

Sur ses 5 prochains matchs, le club a rendez-vous avec Chelsea, Aston Villa, Manchester City et West Ham, soit 4 formations du top 10. «Les rêves durent aussi longtemps que possible jusqu’à ce que quelqu’un vous réveille. Nous verrons, tranche l’entraîneur. Ce qui est important, c’est que nous donnions de la joie et de l’espoir à nos supporters. C’est pour cela que les clubs de football sont là.» Le droit de rêver est permis malgré les Cassandre comme Gary Neville. «Je ne pense pas que Tottenham soit assez fort pour remporter le championnat.»

Un clin d’œil à l’histoire

Seul l’avenir décidera mais retrouver les Lylywhites à ce niveau avec un nouvel entraîneur, après avoir vécu le mélodrame du départ de l’enfant chéri Harry Kane, est déjà une belle victoire en soi. Emmenés peur leur nouveau capitaine, le toujours très régulier Heung-min Son (8 buts et 1 passe décisive cette saison), et la recrue James Maddison (3 buts et 3 offrandes), ils n’ont toujours pas connu la défaite cette saison. Mieux encore, la dernière fois que les Londoniens se sont retrouvés à cette place avec cette avance en tête, c’était en 1961. Date de leur dernier titre de champion…